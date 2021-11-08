自購AZ即將過期 國民黨籲公布採購合約

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間抵台，卻被發現是效期到11月30日的「即期品」，引發外界質疑。國民黨立院黨團今開記者會，質疑搶購即期品是要圖利誰？國民黨立委林德福批評，買武器買快淘汰的，連買疫苗都要買快過期的，「到底簽了什麼不平等條約？被佔便宜打壓習慣？連藥廠都能欺負我們還要吞下去？」

國民黨團總召費鴻泰指出，這批疫苗6日進來，加上7天檢驗期，實際上只剩兩周可以施打。這政府根本「草菅人命」，若這批貨施打出狀況，誰要負責？此事讓人看到疫苗採購的「冰山一角」，到底還有多少齷齪事？這次採購即期品有無會議記錄？還是衛福部長陳時中又說都是他的決定？

費鴻泰說，麵包店、超市每天也都有即期品拍賣時間，用三分之一甚至四分之一的價格賣掉即期品，這次疫苗採購即期品的價格有無比較便宜？價格多少應該要說清楚，這項採購的「外神」跟「內鬼」是誰？

費鴻泰也點名指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，李曾經指控民間企業購買的Bnt疫苗是要過期的，後改口道歉，民進黨立委王定宇也曾經稱上海復星的疫苗是有瑕疵而且快要報廢的，會「報廢變暴利」，請王定宇說明一下，這次採購即期品AZ，會如何「報廢變暴利」？

疫情指揮中心發言人莊人祥日前解釋，國內已接種AZ疫苗第一劑者，尚有約183萬人未打第二劑，到貨後需求可以「打平」。國民黨團首席副書記長萬美玲表示，民眾知道這批貨都是即期品的話，勢必會影響其施打意願，不管是準備施打第一劑或是要打第二劑的民眾。

萬美玲質疑，誰能保證即期品施打可以安全無虞？月底不能打完損失又要誰來買單？她要求指揮中心必須說明，誰同意接收這批貨？有無小組會議記錄？這批貨的來源是什麼？是其他國家不要硬塞來的？價格有便宜到我們願意接收？還是政府刻意延後自購疫苗？