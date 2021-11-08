兩岸緊張關係是否升溫？藍營立委賴士葆8日在財委會質詢時表示，國防部長已坦言近來是台海40年來最緊張時刻，金管會是否也已研議兩岸關係對台股的影響及因應？金管會主委黃天牧坦言，的確對不同情境研議相關處理，依事件的程度，其中就「包括股市休市」。

賴士葆表示，過去在1996年台海危機及2008年金融海嘯時，都曾發生資金瘋狂外逃，民營銀行存款大量流往公股行庫，造成銀行流通性風險，存保制度是否也要預先調整？

存保公司董事長朱浩民表示，目前台灣存款保險保額是300萬元，是全球第三高，第一是美國20萬美元，第二是歐盟是10萬歐元，依據相關機制，若有特別因素出現，或許為了增強民眾信心，可提高存款保障上限。

黃天牧強調，是否啟動台股因應機制或相關金融穩定方案，都必須在國安單位指導下，各部會跨部會處理，金管會會依照不同情境，擬定各種因應方案，以往都有對不同情境作推演，黃天牧強調「休市也不是只有戰爭，是在最險峻的情況下的措施」；同時存款保障要拉高也不是金管會單一部會可決定。