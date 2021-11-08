性感網紅郭鬼鬼皮膚白皙、擁有G罩杯雄偉雙峰，獲封「雪乳戰神」的火辣稱號。她近日在社群平台上傳比基尼美照，好身材呼之欲出，讓許多男網友大吃冰淇淋。

郭鬼鬼3日晚間在臉書文謅謅的寫道：「你別管我是誰，我們能夠在茫茫人海中相識，也算是一種緣分。我們試試一起閉上眼睛，猜猜對方的個性如何？什麼身份？有什麼興趣？」照片中，她留著一頭黑色長髮，身穿白底紅花紋的比基尼，幾乎快包不住Q彈的G級美胸，搭配一條白色花雕透膚罩衫，下身曲線若隱若現，站在海邊頗有詩意。

另一張照片，郭鬼鬼坐在復古的窗邊，若有若無地望向遠方，一手輕撫窗框，陽光灑在身上，聚焦在傲人美胸和纖細玉腿，並感性地替照片下註解：「煮豆持作羹，漉菽以為汁，萁在釜下燃，豆在釜中泣，本自同根生，相煎何太急？」 但許多網友的留言都文不對題，猛誇：「超唯美」、「美的像詩」、「這張真的有情境的感覺」等，還有人幽默地說：「原來這首詩，有這麼長，不只3公分」郭鬼鬼打趣回：「三十公分啊」。

郭鬼鬼近日因控訴網紅鄧佳華言語騷擾，雙方在網路上隔空開戰，鄧佳華態度先軟化，上傳影片向女方道歉，喊話「想與妳當朋友」，不過郭鬼鬼完全不領情，直接怒嗆：「鄧佳華先生，『騷擾』是動詞，我不接受你所謂歉意」。