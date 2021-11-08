根據《ESPN》記者舒爾茲8日爆料，就算籃網明星後衛厄文因為拒絕接種疫苗，本季到現在連1場都還沒打過，仍有多支球隊打電話給籃網高層，詢問能否交易厄文的可能性，不過籃網到目前為止仍未動心，擺明就是一點也不著急把厄文送走。

「很多球隊持續跟籃網接觸，尋求是否擁有交易厄文的潛在可能性，但一名球隊高層告訴我，籃網的態度就是穩如泰山，不管提出任何條件完全不為所動」舒爾茲表示，「換句話說，即使籃網打算交易厄文，也沒有打算這麼快就做出決定。」

畢竟籃網突破開季低潮，今天在擊敗暴龍之後，戰績來到7勝3敗，穩居東區第3，跟目前暫居東區龍頭的七六人，也才1場勝差，有了杜蘭特獨居聯盟得分王的火力，以及哈登逐漸回穩的演出，籃網當然不用著急處理厄文是否離隊問題。

先前籃網一度以為，新上任的紐約市長亞當斯打算在明年元旦改變防疫政策，也讓厄文回歸透出曙光，可惜亞當斯隨後改變說詞，強調自己暫時沒有打算改變沒有接種疫苗禁止進入大型場館或活動規定，看來厄文這場拒打疫苗鬧劇還有得演下去。