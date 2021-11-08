大陸國家統計局將於本周三（11月10日）公布10月CPI、PPI資料。有專家預測，10月CPI將較去年同期增長1.5％，PPI年增率可能突破11％。由於經濟下行壓力加大，第4季需要財政政策保持積極，貨幣政策穩中偏鬆。

據《證券日報》報導，粵開證券研究院副院長羅志恒表示，近期大陸蔬菜價格快速上漲，在全球能源短缺的情況下，油價持續上升，10月中旬以來豬肉價格出現反彈，加上去年同期低基數，預計10月CPI年增率1.5％。

PPI方面，英大證券研究所所長鄭後成預計，10月PPI年增率可望突破11％。從新漲價因素來看，生產資料PPI方面，國際油價與有色金屬價格難以大幅下行。生活資料PPI方面，衣著類PPI與耐用消費品類PPI繼續上行，預計10月生活資料PPI較前值小幅上行。

羅志恒表示，受能耗雙控、降雨天氣、疫情反復等影響，動力煤、螺紋鋼、水泥等工業產品供應偏緊，10月製造業PMI出廠價格和主要原材料購進價格指數分別高達61.1％和72.1％，預計10月PPI年增率12.3％。

北京師範大學產業經濟研究中心主任宋向清預計，PPI在10月衝頂，預計上漲10％以上，11月有望下行，第4季將呈現下行態勢。