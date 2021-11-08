民進黨前主席施明德日前爆料表示，民進黨創黨主席江鵬堅曾跟他坦白自己是臥底的調查員。接著再爆料，江鵬堅當天也說，謝長廷也是臥底。今日，施明德再次在臉書發文呼籲駐日代表謝長廷，美麗島大審會沒有臥底律師，可能嗎？他請謝趕快提告恢復名譽，並直言謝有義務到法庭見他，共同揭露真相。

施明德今（8日）在臉書發文表示，近日這一場「爪耙仔風波」，自己只是被動捲入，他特殊的一生，讓他真的知道很多「人」的底細，自己也從不願意主動抖出，他已受苦一生，深深體會「寬恕是結束苦痛最美麗的句點」。

施明德直言，自己對江鵬堅的發言已經非常溫柔，施回憶，「那一夜，他值得我尊敬，他剖開心膛，暢談那個恐怖時代的特務人生，包括監視者和被監視者施明正竟成摯友的『男人間的話題』都告訴了我」，一個天主教徒被視為神父「告解」，是很容易被感動的。

對於謝長廷為江鵬堅說話，施明德感嘆，「真相，不是呼朋引伴，用投票表決的。真相，也不是私人恩怨，我跟你等無寃無仇」；施稱，美麗島軍法大審是台灣歷史的轉折點，從二二八的悲苦、沈默，走向台灣人的奮起，大審中的準死囚們，證據已堆積如山，個個被赤裸裸檢驗過，施批評，「你們這些律師呢？後來多成偉大的撿檨仔人，你們的真面目真身分是什麼？迄今一團謎」。

施直言，美麗島大審會沒有臥底律師，可能嗎？不要幼稚了，所以當年自己在法庭上要怎麼答辯，就連前台北縣長尤清自己事先一個字都不說。對美麗島辯護律師和創黨大老為臥底特務一事，施認為，這是民進黨後生，是「不願相信」，不是「不相信」，因為自我欺騙太久了；施呼籲，這是歷史公案，必須揭露，否則，台灣那有青史，好留給後代子孫？謝長廷有義務到法庭見他，共同揭露真相。

施明德表示，自己已經再度正式向國家檔案局提出申請，依檔案法第二十二條：「國家檔案至遲應於三十年內開放應用，其有特殊情形者，得經立法院同意，延長期限」。大家開大門，走正道。

最後，施明德向總統蔡英文呼籲，請還給他一生的檔案、真正的人生和生命，因為那些是他用整整五十歲的前半生家破人亡妻離子散，與二十五年半牢獄中的血與淚留下的史跡；也是他為台灣自由而流的，不管醜或美。