美國眾議院5日通過約1.2兆美元（折合約新台幣33.6兆）的基礎建設法案，市場預期將提升鋼鐵等原物料需求；鋼鐵股重獲資金青睞，今帶量強攻，中鋼(2002)領軍，以美國市場為主的大成鋼(2027)增量強攻為代表。

美國眾議院5日通過約1.2兆美元（折合約新台幣33.6兆）的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線；加上台灣鋼廠第三季獲利創下佳績以及股價仍在相對低檔，今日全數帶量上攻。

鋼鐵業者指出，各國大力推動基礎建設，除了美國1.2兆美元基建案，歐盟也已通過「歐盟全球連結」國際基建計畫，除了帶動全球經濟成長，也將拉動鋼鐵需求。

第三季鋼價續揚，龍頭中鋼創佳績，第三季營運創新高，單季歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%，每股盈餘衝上1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。

中鋼董事會通過財報，2021年前三季營收3388.47億元，創新高，年增41.68%；毛利率20.44%；營業利益581.02億元；稅前淨利619.32億元，淨利501.25億元；歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，EPS達2.88元。

中鋼集團中鴻(2014)雖第三季獲利比第二季新高下滑，每股淨利1.02元；前三季獲利攀高，淨利54.44億元，每股淨利達3.79元。

美國眾議院5日通過約1.2兆美元（折合約新台幣33.6兆）的基礎建設法案，有助提升美國鋼市，對燁輝(2023)外銷有利，以美國市場為主的大成鋼也可直接受惠。

不鏽鋼廠方面，運錩(2069)、彰源(2030)率先公布財報，第三季獲利續攀高，帶動前三季營運創下新高紀錄。運錩前三季EPS為3.25元，創本業獲利新高。彰源前三季獲利亦創新高，每股淨利2.73元。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，並預期外銷海運費變數降低，台灣廠營運仍穩健發展，支撐不鏽鋼廠本季營運可望維持高檔。

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)獲利逐季向上，第三季淨利季增約28%，每股淨利0.45元，前三季營運比去年同期大幅成長，前三季歸屬母公司業主淨利為5.06億元、年增321%，EPS為1.15元，創下近6年來同期新高。