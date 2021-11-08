特斯拉執行長馬斯克在推特上向其6270萬名追蹤者釋出他應否出售約10%的特斯拉持股的問券調查，現在結果出爐，約57.9%參與這項投票的推特用戶投下了贊成票。

這位全球首富上周六在推特上表示，如果多數人認為他應該出售10%持股，他將從善如流。這項調查共獲得逾350萬人參與。

馬斯克此前曾表示，他將在未來3個月內行使大量的股票選擇權，而這將產生巨額的稅金。出售部分持股可以騰出一些資金繳稅。

據外媒報導，在未來幾個月行使的那一批股票選擇權，將使馬斯克面臨超過150億美元的稅金帳單。

雖然馬斯克在表決截止後曾表示，任一種結果他都準備接受。但市場認為不管表決結果為何，今年馬斯克都可能為了這張巨額帳單出售部分持股。

根據路透社估算，截至6月30日，馬斯克持有約1.705億股的特斯拉股份，而以上周五收盤價計算，出售10%持股將帶給馬斯克近210億美元的收益。

此前美國參議院民主黨人公布一項提案，將針對億萬富豪的股票和其他可交易資產課稅，為拜登總統的社會支出法案提供金源，並堵住讓這些富人無限期推遲資本利得稅的漏洞。

馬斯克當眾批評了這個提議，他在推特上發文表示：「最終他們用完了別人的錢，然後就找上你。」

提案的參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）上周六表示，這位全球首富是否繳納任何稅款，根本不應該取決於推特的民意調查結果。是時候開徵「億萬富豪所得稅」了

包括股票選擇權在內，馬斯克擁有23%的特斯拉股份。特斯拉近來市值突破1兆美元，成為全球市值最高的汽車公司。此外，馬斯克亦擁有太空服務公司SpaceX等其他有價值的公司。

The Future Fund投資組合經理、特斯拉大多頭Gary Black表示，馬斯克若出售持股將導致1到2天的溫和賣壓，但機構投資人逢低搶購特斯拉股票的需求相當強勁。