儒鴻(1476)明天將舉行法說會，今早股價漲逾半根停板，創4個多月來高點。

儒鴻雖然3Q受到越南停工影響，稅後純益盈餘9.63億元，季減36.8%、年減23.1%，EPS 3.51元；不過前三季稅後盈餘38.45億元，年增44.6%，每股盈餘14.02元，仍為同期新高，在第四季越南廠區復工下，全年營運仍將挑戰新高。累計儒鴻前三季營收260.65億元，年增38.3%、毛利率27.1%，營益率8.5%，雙率雙升。

儒鴻在台灣、越南、柬埔寨、賴索托、印尼等地都有據點，全球員工大約2萬多人，儒鴻主要生產機能衣，去年因為疫情大家居家隔離、居家辦公，待在家裡時間變長，對於穿著舒適的休閒服需求不減反增，儒鴻去年下半年訂單很快就開始回溫，儒鴻在有效管理下，面對需求快速回籠，全速支應需求。

近2年疫情造成許多中小型紡織廠出現財務危機，甚至停工倒閉，客戶為了確保出貨，訂單集中往具經濟規模、財務穩健的大廠靠攏，儒鴻的接單持續湧入，大者恆大的優勢更加凸顯。