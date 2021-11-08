為回饋北市長者及身心障礙者在全國新冠肺炎疫情三級警戒期間，無法出門使用每月480點的福利點數，市府推出「敬老愛心儲值金」計畫。市長柯文哲今宣布，自11月15日起至12月31日止，持敬老愛心卡至至四大超商或美廉社嗶卡，即儲值1500元現金至卡片內。

柯文哲今攜手金馬雙料影后及敬老卡大使陳淑芳，宣布11月15日起，持敬老愛心卡民眾可至四大超商及美廉社嗶卡領1500元儲值金，陳淑芳宣傳使用敬老卡480點暢遊台北市，教導即將滿65歲的「學弟妹」用480點幫助自己延緩失能、活躍老化。

柯文哲表示，為秉持鼓勵長者持續出門走走，要活就要動，同時推動現金城市目標，在疫情趨緩之際，透過嗶卡儲值1500元，鼓勵長者與身障朋友在後疫情時代使用無現金交易。

市府指出，長者和身心障礙者領到儲值金後，可到任何使用悠遊卡支付的商店消費，儲值金無使用期限。

此外，市府更與近5000間商店合作，成為「敬老愛心友善商店」提供更多優惠，鼓勵民眾多至商店消費，振興經濟。