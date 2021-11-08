熱愛有氧健身的50歲陳姓婦人，發現久咳聲音沙啞，活動力下降，連走路都會喘，求診中醫大新竹附設醫院，胸腔內科主任莊子儀切片診斷陳婦罹患「肺腺癌第四期合併骨轉移」，透過「次世代基因定序」找出病因，對症下藥精準治療後，讓陳婦恢復喜愛的有氧健身。

莊子儀指出，陳婦有上皮生長因子外顯子19的基因突變，幸好沒有腦部轉移，先給予最新的第三代標靶藥物治療，兩周後回診，超音波胸片顯示右上肺的腫瘤縮小，但兩側都有胸水，心臟變大，心包膜也有積水。

莊子儀因此加血管標靶藥物，合併原有口服標靶藥物做治療，陳婦在第一次使用後，胸腔和心包膜積水都變少，症狀也改善，但第三週時，陳婦胸片顯示兩側胸腔積水又出現。

莊子儀透過「次世代基因定序」檢測，從惡性腫瘤的積水去做次世代基因定序，了解有無其他基因突變干擾治療，檢測結果顯示，陳婦除外顯子19基因突變外，還發現肺癌的MET基因突變。

經使用兩種不同作用的口服標靶藥，搭配血管標靶藥，控制症狀，經過3個月治療，病患惡性腫瘤由原本直徑4分分，縮小到2.5公分，已恢復她喜愛的有氧健身，甚至連沙啞的聲音都慢慢恢復了。

莊子儀指出，次世代基因定序是目前肺癌精準治療的重要工具，在新診斷的肺癌或是治療後復發的肺癌，都可以協助醫師找到最適合的治療。而陳婦是很少見的兩種不同基因突變同時存在，透過次世代基因定序，很快找到病因，否則只能靠傳統化療加血管標靶藥，可能延誤病情。

莊子儀提醒，長期在空氣汙染、油煙、接觸化學物質的工作，有肺癌家族史、胸腔曾經接受放射治療、曾得過肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者，都是肺腺癌的高危險群族。建議每年要做胸部X光，或低劑量斷層掃瞄，早期發現，早期治療。