台股8日「鋼鐵人」全面大反攻，美眾院通過1.2兆美元基礎建設法案，鋼鐵、航運等原物料族可望受惠，加上鋼鐵股第三季財報亮眼，激勵族群8日強勢表態，上市鋼鐵類股指數大漲4.78％，為類股之冠。威致（2028）、運錩（2069）、大成鋼（2027）率先發難、領先漲停，指標股中鋼（2002）也大漲近4％，衝破5日線、月線。

法人指出，美國加速推動基礎建設，有助原物料、航運需求回溫，加上相關個股股價也經歷一大段跌幅，後市可望啟動落後補漲，再迎新一波行情。威致、運錩、大成鋼8日亮燈漲停，燁興、燁輝挾南部土地資產題材，股價大漲逾7％。

受惠鋼價大漲、產品出貨暢旺，鋼鐵族群第三季財報表現「熱烘烘」。指標股中鋼今年營運逐季成長，前三季更攀上新高峰，營收達3388.48億元，年增49.2％；此外，中鴻、中鋼構、燁輝、榮剛、春雨、豐興、唐榮等，前三季獲利齊創新高，「鋼鐵人」8日股價獲財報撐腰，股價激昂。

此外，中鋼10月及第四季內銷盤價，開平高盤，平均調幅1.32％；11月內銷盤價則為平盤，鋼價持穩向上，榮景可望延伸至明年。法人預估，將有利第四季業績較第三季增長、再創新高。