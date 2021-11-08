正妹提醒雙11購物要小心 中信兄弟啦啦隊與警聯手宣傳反詐(台中市刑大提供)

網購詐騙，一直高居前五大詐騙類型，尤其雙11購物節又即將到來，臺中市政府警察局刑事警察大隊特地邀請中信兄弟隊的小翔及短今、希希一同錄製反詐短片，透過拍攝一頁式廣告的購買過程，帶民眾檢視一頁式廣告的「6大特徵」及收到假貨後的「退貨退款」流程，期讓民眾明瞭、學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」，記得遇到任何好康訊息，先保持懷疑態度，小心求證，避免落入詐騙陷阱。

臺中市政府警察局刑事警察大隊特地邀請中信兄弟隊的小翔及短今、希希一同錄製反詐短片，帶民眾檢視一頁式廣告的「6大特徵」，學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」，避免落入詐騙陷阱。(台中市刑大提供)

台中市刑大提醒，雙11購物節將至，民眾充滿期待，詐騙集團也摩拳擦掌，搭上熱門話題、商品製作「一頁式詐騙」廣告，藉此誘騙民眾。日前詐騙集團盯上中華職棒，設計網頁來銷售相關商品，經發覺緊急在官方網站通知，遏止該則廣告繼續行騙。

臺中市政府警察局刑事警察大隊特地邀請中信兄弟隊的小翔及短今、希希一同錄製反詐短片，帶民眾檢視一頁式廣告的「6大特徵」，學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」，避免落入詐騙陷阱。(台中市刑大提供)

警方強調，所謂的「一頁式廣告」，因網頁沒有其他頁面可以點選，一頁就可以滑到底，故有此稱；是類網站最吸引人的係低於市價許多之金額來吸引消費者，且盜用官方網站照片增加民眾信任度。為此，臺中市刑警大隊整理出一頁式購物詐騙的6大特徵提供消費者檢視，如『售價明顯低於市場行情』，並常用限時搶購及下殺等字眼催促民眾儘快下單。

另『網頁資訊簡陋、粗糙』，夾雜簡體字及模糊圖片；『沒有公司地址、客服電話等(或無人接聽)』，只留電子郵件及LINE私下交易；商品只能使用『貨到付款』或信用卡付款；號稱『免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨』，不滿意可退貨等，還會貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方所有留言『都是正評』、沒有負評；俟民眾下單收到包裹才發現商品居然是「圖文不符」的廉價商品，經詢問賣家卻遭封鎖，致求償無門。

臺中市刑警大隊呼籲，民眾網路購物時，應挑選專業且有完善退貨及退款制度的購物平臺或官方網站，且能在網站上，有明確之賣家客服之聯繫管道，切勿輕易在來路不明的購物網站下單；若已收到商品確定為假貨，亦可立即向物流公司申請「退貨退款」。希望透過該影片，讓民眾更認識這些一頁式廣告，小心求證及防範，若發現有可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。