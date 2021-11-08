國民黨副祕書長羅智強6日全台大夜宿第一站抵達高市黨部，他狠酸，高雄市長陳其邁是迴力鏢王子，曾喊「萊豬進來、總統下台」，如今說法丕變。對此，陳其邁今（8）日在議會簡短回應「市政優先，其他沒有評論」。

至於四大公投宣講，何時要加入？陳其邁指出，雖然是全國性公投，但像能源轉型、能源安全、空汙改善都跟三階議題是息息相關，總不能北部要用電，結果自己又不發電，「南電北送」空汙就會在高雄。

針對國民黨反萊劑會影響實質台美關係嗎？他則提到，公投也涉及區域平衡問題、國際經貿整合問題，像我們要參與國際組織，要跟其他國家能有更緊密的經濟整合或合作，都必須運用一些符合國際的規範。

他重申，從這4個公投題目來看，能讓民主更加鞏固、加速能源轉型、與國際經貿整合等等，他會很清楚向市民朋友說明「四個不同意，台灣更有利」立場，但現階段在議會總質詢期間，仍以施政優先，之後會利用市政以外時間，來跟市民做溝通報告。

媒體也關心，目前總預算卡關一事，陳其邁強調，總預算有很多是經濟發展，還有公安的預算，像消防預算從去年23億增加到28億，所以預算若受到延宕，「我們真的是有點擔心在明年度政府施政受到影響」，會用最大誠意希望議會盡快交付審查。

有關城中城後續，陳其邁指出，這周鑑定報告會出爐，相關最終的處理方案會跟市民說明，最重要的是住民安置處理方案，尤其是關注居住權跟財產權，將依這兩個原則落實把關。