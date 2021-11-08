「反萊豬」等4大公投案話題持續延燒，民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會上表示，國民黨主席朱立倫原本要代表出席電視辯論會，現在又指名只跟蔡總統辯，還說不然就是「上駟對下駟」，難道國民黨是「上駟」，行政首長是「下駟」？奉勸朱別把公投當成政治操作。

劉世芳指出，4大公投案的電視政見辯論會，反方代表都是專業導向，例如經濟部長王美花、次長曾文生、農委會主委陳吉仲、內政部次長陳宗彥，而正方除了部分民團外，國民黨派出的就是朱立倫、副主席連勝文、立委江啟臣、林為洲、媒體人趙少康、台北市議員羅智強等人。

劉世芳說，若他們可以把邏輯說清楚，那是很好的政策發表，但國民黨現在把舞台當作政治操作，所以又說「下駟對上駟」。所以反方派出的行政首長是「下駟」嗎？朱立倫、連勝文、江啟臣等人是「上駟」嗎？

劉世芳批評，若國民黨繼續用這種態度，拒絕上電視說明國民黨立場，恐更讓民眾有所疑慮，也更凸顯國民黨就是打算把公投當作政治操作，而非真正公民民意展現的電視發表會。