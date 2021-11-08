上銀9、10月大陸接單雖因經濟成長趨緩及限電等因素而有放緩的跡象，但歐美市場需求持續增溫，前三季EPS從去年同期4.15元倍增至8.63元、10月合併營收24.11億元、前十月合併營收229.81億元，全面改寫同期次高。上銀表示，歐洲市場好轉，其中德國今年銷售將創新高，未來幾個月生產優先供貨給歐洲子公司。

不過美系外資今(8)日出具最新報告卻認為，工具機需求疲軟，上銀獲利增加空間有限，反而調降評等及目標價，致使上銀8日股價下跌6.5元而以311.5元開出，目前呈現大跌走勢。

上銀研磨級滾珠螺桿交期5.5個月、滾柱型線性滑軌交期5個月、轉造級滾珠螺桿交期4個月、中小型線性滑軌及滾珠螺桿交期2～3個月，其中，大型滾珠螺桿及線性滑軌明年第一季訂單及產能滿載，生產線員工也持續加班趕工。

上銀10月合併營收24.11億元，年增幅21.94％；前十月合併營收攀升至229.81億元，年成長34.45％，超越去年度合併營收212.67億元，雙雙創同期次高。上銀指出，上銀10月及前十月合併營收均超越去年同期，主因是去年景氣是逐漸好轉，比較基期相對較低，上銀大陸蘇州廠10月生產未受限電影響，但大陸十．一長假而導致工作天數比9月減少，是10營收比9月營收25.0億元減少的主因。