貨櫃航運指標股長榮（2603）公告第三季財報，表現優於市場預期，帶動市場對全年每股純益超越45元信心提高，金控旗下大型投顧研究機構指出，塞港持續運價跌幅有限，長約談判提前有利運價調升，將長榮目標價由200調高到210元，維持「買進」投資評等。

長榮公告第三季調整後每股純益15.15元，優於市場預期幅度超過二成。放眼後市，法人指出，美國總統拜登政策成效不彰，塞港持續惡化，綜合運價指數第四季以來僅微跌2％，供需吃緊使航商長約談判提前，長約運價調升。由於產業有效力減少，實際到貨量下降，加上美國終端銷售仍持續擴張，預期補庫存缺口擴大且時程延長。

投顧研究機構指出，長榮第四季受惠於9月底長儀輪，及年底前另二艘2.4萬TEU船投入歐洲線貢獻運能6％，預估獲利表現將季增。目前候港船隻數及天數更勝於3月，法人預期，需二個月以上時間才能消化，且塞港造成產業有效運能降低供貨不及，加上美國9月零售銷售維持月增，待補庫存缺口擴大且時程將延長，維持2022年上半年前貨運需求與運價仍將維持高檔之預期。

國際航運業者龍頭馬士基2日電話會議亦表示，訂單能見度佳、客戶需求暢旺，預估市況將至少延續至2022年第一季，並認為2022年首季獲利有望與2021年第四季持平，呼應航商高獲利時程延續看法，馬士基亦提及部分長約已提前至第三季轉約，且長約價格調升，有利長榮近期將談判的歐洲長約運價。