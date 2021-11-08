勞動部職業安全衛生署日前派員登船出航對大彰化風場海域作業實施安全衛生監督檢查，檢視風機管架式結構(Jacket)與離岸變電站施工之現場安全衛生設施及管理執行情形，要求該風場開發商沃旭能源股份有限公司加強督導施工廠商作業安全，並落實離岸風場作業風險評估及管理，保障工作者安全及健康。

職安署表示，綠能科技為國家發展主軸之一，其中尤以離岸風力發電為最關鍵之發展項目，惟離岸風場興建受到天候海況、載台運動影響甚大，作業特性與陸域迥異，面臨海上高處作業、海上吊裝作業、人員進出(人員於載台間之轉移)等風險問題。

為讓我國綠能發展政策及職業安全監督管理併行，借鏡英國離岸風場職業安全衛生監督制度，組成監督檢查小組，迄今已選派13位勞動檢查員參加專業訓練，強化監督檢查技能，並已分別於去年及今年針對台電示範風場與雲林外海允能風場之海事工程，乘船出海檢查，後續亦將持續對興建之離岸風場，執行海域作業安全衛生監督檢查。

職安署指出，大彰化離岸風力發電場共將安裝2座離岸變電站及111座8MW離岸風力發電機組，目前已完成部分風機及離岸變電站之水下基礎，正持續進行風機管架式結構(Jacket)及離岸變電站上部結構之安裝作業，本次勞動檢查員自台中港乘船至彰化外海，對該等作業實施安全衛生監督檢查，檢查重點為作業人員穿著佩戴個人必要防護具、吊掛作業採取物體飛落預防設施、工作場所落實承攬管理、自動檢查、人員教育訓練等安全衛生管理事項。

經檢查結果發現外海作業安全衛生設施尚符合規定，但有陸域工作場所開口部分未設護欄或安全網、營建材料堆置過高等缺失，並已依法裁罰。

明年將有多個離岸風場持續進行海域施工，包含大彰化東南及西南風場、彰芳暨西島風場、允能風場、海能風場等，職安署特別要求離岸風場開發商在各場域努力發展綠電產業的同時，更應兼顧勞工作業安全及健康，於規劃設計、施工及營運維護等階段落實風險評估及管理，促進產業環境正向循環，創造產業發展與勞工安全雙贏。