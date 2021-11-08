8日清晨鋒面通過後東北季風增強，竹苗以北雨勢明顯，竹苗以北空氣品質佳；各地擴散條件逐漸好轉，各地空氣品質為良好至普通等級。依監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，8日鋒面通過及東北季風增強，擴散條件佳，又北部至東半部地區易有雨，受降雨洗除作用影響，各地空氣品質多為良好至普通等級；彰化至臺南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵影響空氣品質及能見度；高屏位於下風處，局部地區可能有污染物累積。

北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，8日起至12日東北季風增強，竹苗以北地區位在迎風面，空氣品質普遍良好，南部地區位在下風處，污染物較易累積，特別留意8日深夜起氣溫明顯下降，體溫調節能力較弱族群（心血管疾病、年長者等）易受影響，請照護者多注意協助保暖；13日東北季風稍減弱，北部地區擴散條件仍佳，下風處南部地區仍須留意污染物累積情形。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。