韓團BLACKPING的Jennie是香奈兒的忠實粉絲，不論是出席公開活動或是私下，皆可見到她身上一定有香奈兒，而有「人間香奈兒」的封號。繼多次受邀出席香奈兒時尚活動，並且拍攝COCO NEIGE系列冬季滑雪裝之後，Jennie終於獲得香奈兒的肯定，近日香奈兒正式宣布邀請Jennie擔任香奈兒珠寶形象大使，她為COCO CRUSH拍攝的形象廣告將在明年1月正式登場。

Jennie以甜美又叛逆的形象完美詮釋香奈兒COCO NEIGE冬季滑雪裝的個性美。（CHANEL提供）

Jennie近來話題不斷，以BLACKPINK出道的她，2018年率先其他團員發行個人專輯《SOLO》，動向廣受矚目，近日傳出她與G-Dragon密戀，更是動見觀瞻，兩人多次穿同款香奈兒亮相被眼尖歌迷「抓包」，識破兩人關係匪淺，如今兩人皆成為香奈兒形象大使，可預期未來更是話題不斷。

Jennie日前受邀拍攝COCO NEIGE系列冬季形象廣告。（CHANEL提供）

近日Jennies在自己的IG公布這個好消息，搶先秀出她佩戴COCO

香奈兒COCO CRUSH戒指，18K米色金，8萬2000元。（CHANEL提供）

CRUSH珠寶的美照，雖只有「Coming Soon」兩個字，仍難掩她內心歡欣激動的心情，隨及就引來近500萬名粉絲的按鑽，恭賀她終於獲得愛牌香奈兒的認可。

香奈兒COCO CRUSH戒指，18K白金鑲鑽，15萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒COCO CRUSH戒指，18K米色金，4萬4000元。（CHANEL提供）