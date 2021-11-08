南韓天團Super Junior（SJ）的隊長利特，擁有帥氣高䠷的外型與溫柔的嗓音，使他自男團身份出道後，人氣始終居高不下。但近日接種完新冠肺炎疫苗的他，竟出現「罕見的副作用」，讓粉絲們相當擔心。

新冠肺炎疫情自2019年爆發以來，全球陷入疫情的恐慌，而原本是疫情重災區的南韓，在政府的積極推動下，新冠疫苗的完整接種率高達75%，有部分南韓民眾甚至已施打完第2劑，不過也傳出不少因疫苗產生不良反應的消息，就連Super Junior利特似乎也是不良反應案例其中之一。

一周前，利特便曾在社群媒體上公開自己已接種完疫苗，隨後罹患帶狀疱疹（俗稱：皮蛇）的消息，當時他在貼文中表示「帶狀疱疹比想像中還不好對付，明明疫苗都克服了，身體卻被其他病毒給感染」讓他相當無奈。

昨（7）日利特再度更新近況，透露帶狀疱疹好發年齡層大部份都是長者居多，但近期有下降的趨勢可能跟輝瑞疫苗有關，而醫生們正在進行研究，推測有可能是接種疫苗後免疫力突然下降，而導致不少人罹患帶狀疱疹；另外，利特也透露身邊有不少朋友跟他一樣罹患帶狀疱疹，剛開始還以為是因為流行高峰期才感染，後來才知道可能與疫苗有關。因此利特也不忘呼籲粉絲，打完疫苗後一定要隨時注意身體狀況，有任何不舒服的反應都不要忍著，一定要前往醫院給醫生評估接受治療，才能讓身體維持健康的狀態。

據了解，除了南韓有接種疫苗出現帶狀疱疹的案例外，以色列也有部分民眾打完輝瑞疫苗後出現類似的情況。

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