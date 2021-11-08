穩得(6761)鎖定網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域發展，隨著全球電子產品不斷推陳出新，各國政府對於電磁相容性(EMC)與安規(Safety)認證需求日益重視，讓穩得未來營運動能相當樂觀，上櫃首日盤中股價大漲151.47%，站上170元關卡。

電磁相容性(EMC)元件銷售、檢測與顧問服務廠穩得今天以每股68元上櫃掛牌，公司主要服務項目為「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」、「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，每月往來客戶高達400多家，且多為國際知名品牌及系統大廠。

目前穩得在台灣、中國上海、蘇州、深圳、新加坡、韓國首爾、日本埼玉縣都設有營運據點，銷售EMC元件；其中在台灣以及中國深圳更設有完善的認證實驗室，隨著全球法規趨勢所需，以及穩得一站式的EMC服務方案，由產品設計到量產，如有穩得的一站式服務，可至少縮短10周以上的時間，並大幅降低取得認證的成本，深受客戶的喜愛，未來也將視市場需求持續拓展更多海外據點。

穩得表示，伴隨雲端資料量需求提升與5G基地台建置帶動的網通產品如：伺服器、高速交換機、Wifi 6、IoT物聯網、電動車、E-Bike、電池管理系統與充電樁及車用周邊電子系統如：ADAS、AVM、影音資訊系統、智慧城市、工業4.0設備等，各種新型態應用日新月異，產品安全受到各國政府和生產企業愈加重視，EMC與Safety認證成為電子產品上市必備之程序，可望為穩得帶來無限商機。

看好車用商機，穩得能運用實驗室既有能量，打造車規測試環境，針對車用ADAS、360度環景、車內影音、儀表板等進行模擬檢測外，對於電動自行車Ebike也積極地強化布局。舒適、環保的Ebike近年來漸受重視，除了捷安特、美利達等自行車廠紛紛投入外，甚至連國際知名大廠Bosch、汽車大廠Porsche也加入開發的行列。

根據全球知名調研機構GII的研究報告指出，到2026年之前，全球Ebike的市場規模可達732億美元，年複合成長率高達11.2％，前景相當看好。也因此，穩得日前亦投資Ebike專用實驗室，著眼未來可觀的市場。

穩得今年上半年合併毛利率31.68%，較去年同期上升2.3個百分點，稅後盈餘9775.6萬元，年增141.31%，每股盈餘為4.59元，累計前9月合併營收為14.18億元，年增30.39%；穩得董事長高治宏表示，未來公司將以「建置實驗室」及「自有品牌/代理」雙引擎推動公司營運成長。