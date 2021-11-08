全球市值第二大的加密貨幣以太幣繼4天前價格首度突破4600美元後，在周一亞洲早上時段進一步漲破4700美元大關，再創歷史新高。

目前以太幣上漲3.66%，報4708.25美元。

市值最大的加密貨幣比特幣亦大漲5.6%，報65343.61美元。瑞波幣漲逾9%，報1.26美元。

在區塊鏈技術將更為普及的題材帶動下，近來以太幣漲勢強勁。專家表示，以太幣向來是區塊鏈網路基礎層、即所謂「第一層（Layer 1）網路」的大贏家，且以太坊也將繼續在NFT（非同質化代幣）和「元宇宙」（metaverse）生態系的發展中扮演重要角色。

摩根大通上周六出具報告指出，雖然以太幣的表現可望繼續領先比特幣，但這兩大加密貨幣的價值都有高估之虞。不過，高盛日前則表示，如果以太幣繼續追隨著通膨預期走高，到今年底，其價格可能再漲80%，將上看8000美元。

截至上周，比特幣今年來上漲約117%，而以太幣今年來價格已飆漲了6倍。根據CoinGecko的數據，目前加密貨幣市值達到2.88兆，其中比特幣占40.5%，以太幣市值占18.7%。