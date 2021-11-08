陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷

台北市陽明山仰德大道、莊頂路口，今天（8日）清晨6點50分發生一起嚴重車禍，監視影像曝光，一輛營業用大貨車雨中下山失控，高速滑行到對向車道，畫面十分驚悚。遭撞小貨車駕駛一度昏迷指數4，幸好搶救後恢復意識。警方初步研判，仰德大道7時到9時禁行大貨車，33歲陳姓司機疑似趕路，加上煞車失控，衝入對向車道釀禍，詳細車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

仰德大道2段交通事故，一輛大貨車衝入對向車道撞擊正要上山的2輛轎車、1輛小貨車。（圖／李文正翻攝）

一輛營業用大貨車駕駛行經仰德大道下山時車輛失控衝入對向車道造成5人受傷交通事故。（圖／李文正翻攝）

被波及的小貨車駕駛傷勢較重，警消到場時意識不清現已送醫救治。（圖／李文正翻攝）

從曝光監視影像可看到，肇事的大貨車，在雨中以非常高的速度衝下山，畫面十分駭人。事故現場公車站牌座椅正好有名婦人，嚇得趕緊跳開。

警方初步調查，陳姓營業用大貨車駕駛，疑似天雨路滑、下坡失控，整輛載運飲料、食品的大貨車，180度側滑，撞擊同向62歲張男駕駛的小貨車，2輛車失控撞入對向，與對向轎車，以及一輛BMW廂型車發生碰撞，小貨車則撞斷電線桿，導致對向轎車62歲吳男輕傷、廂型車上47歲杜女、12歲女兒受傷送醫。

警方表示，該路段早上7點到9點禁止行駛大貨車，肇事的陳男從事物流業，載運食品以及飲料，應該熟知仰德大道規定，事故發生時，疑似行經下坡路段未減速，加上天雨路滑，整輛車才會失控衝入對向車道，陳男辯稱「煞車失靈」，至於詳細肇事原因，仍有待後續調查釐清。

仰德大道交通管制，6.5公噸以上大貨車，禁止於平日7到9點、17到19點的上下班尖峰時間通行。