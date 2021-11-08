台北市陽明山仰德大道、莊頂路口，今天（8日）清晨6點50分發生一起嚴重車禍，監視影像曝光，一輛營業用大貨車雨中下山失控，高速滑行到對向車道，畫面十分驚悚。遭撞小貨車駕駛一度昏迷指數4，幸好搶救後恢復意識。警方初步研判，仰德大道7時到9時禁行大貨車，33歲陳姓司機疑似趕路，加上煞車失控，衝入對向車道釀禍，詳細車禍原因，仍有待進一步調查釐清。
從曝光監視影像可看到，肇事的大貨車，在雨中以非常高的速度衝下山，畫面十分駭人。事故現場公車站牌座椅正好有名婦人，嚇得趕緊跳開。
警方初步調查，陳姓營業用大貨車駕駛，疑似天雨路滑、下坡失控，整輛載運飲料、食品的大貨車，180度側滑，撞擊同向62歲張男駕駛的小貨車，2輛車失控撞入對向，與對向轎車，以及一輛BMW廂型車發生碰撞，小貨車則撞斷電線桿，導致對向轎車62歲吳男輕傷、廂型車上47歲杜女、12歲女兒受傷送醫。
警方表示，該路段早上7點到9點禁止行駛大貨車，肇事的陳男從事物流業，載運食品以及飲料，應該熟知仰德大道規定，事故發生時，疑似行經下坡路段未減速，加上天雨路滑，整輛車才會失控衝入對向車道，陳男辯稱「煞車失靈」，至於詳細肇事原因，仍有待後續調查釐清。
仰德大道交通管制，6.5公噸以上大貨車，禁止於平日7到9點、17到19點的上下班尖峰時間通行。
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