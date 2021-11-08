陸委會主委邱太三今（8日）表示，在北京面臨內外部政經情勢挑戰，及對台工作矛盾與困境等壓力下，研判將續操作「複合式」對臺施壓策略，陸委會將持續關注對岸動向及區域情勢變化，妥慎評估應處。

立法院內政委員會8日審查陸委會、海基會111年度預算，陸委會主委邱太三、陸委會副主委邱垂正、海基會秘書長詹志宏出席備詢並做業務報告。

邱太三在報告中表示，陸委會近期推動重點工作包括維護現狀與政策立場、持續檢視兩岸條例等規範、視防疫需求調整交流政策，並因應港澳情勢變化，維持駐港機構運作。

而未來工作方向，邱太三說，兩岸關係發展深受雙方內外部情勢和美中戰略競爭影響，近日中共將提出凸顯習近平領導地位的第三份歷史決議，以鋪陳其明年「二十大」連任，研判將持續操作「複合式」對台施壓策略，將持續關注中共動向及區域情勢變化，妥慎評估應處。

對於日前國台辦公布的「台獨懲戒清單」，邱太三說，台灣任何和平的政治主張都是被尊重的，但大陸也應該也要思考，這樣的作為，事實上是嚴重背離兩岸人民的認知跟情感，也顯大陸對其制度沒有信心，也代對岸並非民主自由社會。

至於金門小三通何時重啟？邱太三說，小三通要重啟的話須由疫情指揮中心評估，也需與金門縣政府洽詢防疫能量，包含防疫旅館、金門醫院整體的醫療設施，再做綜合研判。