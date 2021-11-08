宜蘭縣外海龜山島10月底在龜首處出現罕見的「龜島磺煙」，曾是龜山島民的頭城鎮民代表簡英俊，在臉書中貼出一張67年前的老照片，只見噴發的磺煙直上天際，相當壯觀，不只讓簡英俊回憶起兒時在龜山島的生活，也讓人對早期的龜山島景致讚嘆不已。

簡英俊說，他是1951年出生，23歲從軍退伍後搬離龜山島，「龜島磺煙」是龜山八景之一，聽島上的耆老說，以前不只能看到磺煙，甚至可以看到明顯的火光，他小時候在島上生活時，看過磺煙，未曾親眼目睹火光的產生。

他說，磺煙的產生源自是海底噴氣孔，島民習慣稱呼「出磺水」，先前引發討論的「牛奶海」未必會與磺煙同時出現，但磺煙比牛奶海更難得，但可能受到龜山島土石崩落等因素，堵住噴氣孔，大約在1980年後就愈來愈罕見。

宜蘭縣在10月24日發生芮氏規模6.5的地震後，就有賞鯨船業者發現龜島磺煙，當簡英俊展示由宜蘭縣史館提供的老照片後，兩相對比，67年前的龜島磺煙規模更勝現在。

宜蘭縣史館表示，縣史館前身是宜蘭文獻委員會，當時文獻委員會為了編輯宜蘭縣誌，在1954年拍攝到龜島磺煙照片，照片原件在縣史館成立後移交接收，並提供給龜山社區使用。