中國載人太空再次創造歷史，神舟十三號太空人王亞平成為中國首位進行出艙活動的女太空人，邁出了中國女性艙外太空行走第一步。

中國載人太空工程辦公室宣佈，11月7日18時51分，太空人翟志剛成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，一個多小時後，翟志剛、王亞平身著中國新一代「飛天」艙外太空服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，在機械臂支持下完成機械臂懸掛裝置與轉接件安裝和艙外典型動作測試等作業，太空人葉光富在艙內支持。神舟十三號首次出艙任務取得圓滿成功。

據中國載人太空工程辦公室消息，北京時間2021年11月8日1時16分，經過約6.5小時的出艙活動， 神舟十三號太空人乘組密切協同，圓滿完成出艙活動全部既定任務，太空人翟志剛、王亞平安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。

在出艙活動圓滿成功後，葉光富迎接翟志剛、王亞平進艙，三人組緊緊相擁慶祝出艙成功。

神舟十三號首次出艙準備工作從7日下午即開始進行。在執行任務前，地面為太空人特別準備了鮮花包作為出艙太空餐，這樣高碳水、高熱量的食物可以支撐他們長時間、高消耗的太空作業。

7日晚間7時許，神舟十三號乘組的出艙任務正式開啟。「我已出艙，感覺良好！」時隔13年後，中國太空行走第一人翟志剛再次喊出這句話。在神舟七號任務中，翟志剛曾突遇險情，最後抱著犧牲的決心，圓滿完成出艙任務。此次，中國太空站早已與當時不可同日而語，翟志剛也身著新一代飛天艙外服順利重返太空。

很多網友評價，神舟十三號飛行乘組是一組配合極為默契，也充滿幽默感的太空人組合。果不其然，在地面上人們還沈浸在翟志剛相隔13年後再度出艙的感動中，在節點艙中等待的王亞平馬上接了一句，「我一會出艙，感覺良好！」而正在核心艙進行支持工作的葉光富也馬上跟一個，「我下次出艙，感覺良好！」神舟十三號太空人的風趣幽默、默契十足，讓飛控大廳裏響起一陣陣笑聲。

此次出艙，翟志剛身著五星旗「國旗紅」艙外太空服，王亞平身著的新艙外太空服帶有「閃亮金」，這是五星旗上星星的顏色。

專家表示，在神舟十二號任務兩次出艙的經驗基礎上，此次出艙前期的準備流程更加精簡，也不再進行驗證性的工作，而是直奔工作點。此次的任務，是進行機械臂懸掛裝置與轉接件安裝，翟志剛站上機械臂直奔作業點，王亞平則通過攀爬達到作業點，同時葉光富在核心艙內配合支持，共同完成任務。

依照任務規劃，神舟十三號任務將在軌駐留長達半年，其間展開2次至3次太空出艙活動。在本次太空出艙以前，神舟十三號太空人乘組已在軌工作生活超過20天，先後開展了貨運飛船物資轉移、太空站組合體管理、新上行艙外服啟封和測試、在軌醫學檢查、失重防護鍛煉、太空試（實）驗等日常工作，進行了在軌緊急撤離、機械臂操作、醫療救護演練等在軌訓練項目。

王亞平說：「男太空人能做到的，我也能做到。」2003年，楊利偉乘坐神舟五號飛船飛向太空時，王亞平就有個想法：「中國有了第一個男太空人，什麼時候會有女太空人呢？」十八載太空夢，十一年不懈訓練。今天，她成為中國首位出艙的女太空人。