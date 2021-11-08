趙少康分析

台灣自購第13批AZ疫苗59.4萬劑已到貨，但有效期限只到月底，加上還需要檢驗封緘時間，效期遭到各界人士質疑。資深媒體人趙少康今(8日)對此表示，「這很荒謬」，59.4萬劑疫苗數量不少，也不少錢，錢還事小，一個廠商怎會到最後一個月才給？

趙少康今表示，就算打疫苗，也希望打一個效期晚到的，「我更擔憂這一批疫苗是不是賣到別的國家，人家退貨再轉過來，那轉來轉去品質有無影響？今天打疫苗打到快到期的？心裡總是毛毛的，這樣的疫苗為什麼要呢？」

趙少康認為，雖指揮中心保證打得掉，但話不是這樣講，且如果是別人送就罷了，自己花錢買的耶，為什麼要這樣疫苗？現在疫苗又不是很缺疫苗嗎？不是隨時到醫院都可預約嗎？「莫名其妙，真的無能加顢頇」。

對於此批疫苗效期引發爭議，疫情指揮中心發言人莊人祥昨天回應，這批AZ疫苗效期不滿1個月，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致。他解釋，選擇接收這批疫苗前已做過評估，以國內仍有180萬人未打AZ第2劑的狀況來看，這批疫苗「即期品」絕對打得完。