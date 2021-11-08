雞蛋料理多樣化。一名女網友好奇，「茶碗蒸」和「蒸蛋」的差異，認為比較厲害的蒸蛋，吃起來比茶碗蒸好吃，但實際上的差異似乎只有容器不一樣而已，便將疑問PO上網，釣出饕客回應，茶碗蒸因有加入高湯一起烹煮，所以口感比較鮮甜，且絕大部分都會加入魚板等配料；蒸蛋則是單純將蛋拿去蒸，吃起來會比茶碗蒸鹹。

原PO昨（7）日晚間於PTT女孩板透露，自己一直都是雞蛋料理的愛好者，其中最常吃的是茶碗蒸，或是蒸蛋，但她一直不解這兩道料理的差異，她表示，有些比較厲害的蒸蛋，口感上吃起來比茶碗蒸好吃，「我疑惑的點是，感覺好像只是容器不太一樣，不然這兩道料理真的好像，有人知道差別在哪嗎？」

貼文曝光後，鄉民也回應，「茶碗蒸的口感因為是高湯，所以更鮮甜，蒸蛋味道偏鹹」、「茶碗蒸必須要有魚板，蒸蛋不用」、「茶碗蒸有加料，蒸蛋就蒸蛋而已」、「個人覺得差滿多的，茶碗蒸是鮮甜味，蒸蛋偏鹹味，茶碗蒸口感芙蓉豆腐，蒸蛋口感像滷豆腐」、「蒸蛋只有蛋，茶碗蒸有料」。

另外也有人說，其實坊間很多餐廳業者自己都搞不清楚差異，「遇過買茶碗蒸給我蒸蛋的，蒸蛋完全沒東西賣50元」、「業者如果賣茶碗蒸就要有料才對，真的遇過寫茶碗蒸，裡面什麼都沒有，不要騙消費者」、「以前去某餐廳，叫茶碗蒸來蒸蛋，氣死」。