《同學來了》和來賓玩「同學遊戲」。（中天綜合台提供）

納豆扮成木頭人娃娃，高度神似嚇壞安心亞。（中天綜合台提供）

溫昇豪壁咚安心亞，一句話就讓她腿軟。（中天綜合台提供）

台劇男神溫昇豪為宣傳新戲《茶金》上《同學來了》。（中天綜合台提供）

中天綜合台自製綜藝節目《同學來了》9日晚間播出主題「戳破韓劇的粉紅泡泡！真實生活根本不是這樣？！」，邀來台劇男神溫昇豪及劉宇昕、徐小可、金老佛爺等藝人，討論韓流話題，並由韓國代表揭露韓劇粉紅泡泡後的真實樣貌。節目也搭上時下熱度最高、開播26天收視就破億戶觀看的原創影集《魷魚遊戲》，和來賓們玩起經典遊戲「123木頭人」，為新戲宣傳的溫昇豪卻在遊戲開始不久就被淘汰出局，並接受「被魷魚打巴掌」的恐怖懲罰！

為了這集要玩「同學遊戲」，主持人納豆還穿著劇中木頭人娃娃裝，紮起雙馬尾、畫上妝容，神韻激似，高度還原人偶娃娃模樣，讓人嚇得直冒冷汗，就連搭檔主持安心亞見到也狂喊：「走開！」

近年甜寵韓劇話題燒不停，壁咚、摸頭寵溺的模樣讓不少女孩為此入坑，幻想自己就是劇中的女主角，同樣身為韓劇迷妹的安心亞也頻頻點頭，一旁的納豆則為台灣歐巴抱不平，現場還提出要溫昇豪和安心亞上演一段浪漫壁咚情境劇，這對溫昇豪來說完全不是難事，立馬深情款款對著安心亞說：「我想找個人喝杯茶，那個人就是妳！」此話一出安心亞瞬間腿軟，「他還沒說話，光眼神我就不行了！」一旁的阿Ken忍不住揶揄：「她太久沒談戀愛才會這樣！」

溫昇豪也透露自己之前一年都會去韓國6至10次，在韓國更有不少大咖演員好友，包括網稱「最強綠葉」的韓星馬東石，兩人私下經常見面，交流切磋演技。同時他也透露他的韓國藝人朋友們，私下都很親切沒有包袱，大方帶他出入夜店，還脫光光洗三溫暖，讓溫昇豪超驚訝，「跟一線大明星去這些地方，他們很自在，我反而覺得哪裡怪怪的！」事後他也補充，是因為他們的保安做得很好，而且風俗民情不同。