國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)日前表示，氣候危機可能給核能帶來新的生機，國民黨立委林奕華表示，IAEA提出的減碳六大措施中包含停止投資新石油和天然氣開發案，加上核能技術不斷精進，「要不要用是一回事，透過研究掌握國際核能趨勢又是一回事，不只用來發電，國防、太空產業都用得到。」

立法院教育及文化委員會今日審查111年度中央政府總預算案有關原能會及所屬單位預算案。

林奕華質詢原能會主委謝曉星表示，這次第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)當中，核能議題再上談判桌，和以往有所不同，面對全球暖化加劇，加上IAEA提出的減碳六大措施中，包含停止投資新石油和天然氣開發案，核能技術也在不斷精進，核能發展不只是發電，尤其美國的小型模組化核能反應爐(SMR)預計幾年後第一部就要上路，應該敞開心胸來看待這些問題，核研所難道不該有相關研究嗎？

核能研究所所長陳長盈指出，這個議題上一方面要注重民眾疑慮，再來因應國家政策，國家需要我們研究時我們就會研究。

林奕華指出，國家要不要用是一回事，但核研所透過研究掌握國際趨勢又是一回事，「台灣不是想要發展太空產業嗎？核能不只是用來發電，國防、太空產業都用得到。」