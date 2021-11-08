「台灣國立大學系統」今天在中興大學舉辦啟動儀式，總統蔡英文與會致詞。（陳淑芬攝）

「台灣國立大學系統」今天在中興大學舉辦啟動儀式，總統蔡英文與會致詞。（陳淑芬攝）

總統蔡英文今天在「台灣國立大學系統」啟動儀式致詞時表示，台灣高教體系受少子化等影響，面臨招生等壓力，在有限的資源下整合能量能發揮最好的效果，並期許「台灣國立大學系統」以豐富及跨界的資源，為台灣高等教育培育更多元的人才，讓下一世代迎接台灣未來的挑戰。

整合11所國立大學的「台灣國立大學系統」，今年2月經教育部核定通過，總計有10萬人學生、3600名教授及1萬門課程，整合各校優勢資源，達到共享、共榮及共好的目標，創下台灣高教史最大規模的跨界與跨域平台，8日在中興大學舉辦啟動儀式，蔡總統、教育部長潘文忠及各參與學校校長等人與會。

蔡英文肯定「台灣國立大學系統」整合11所更具套色的國立大學，豐富的資源及跨界的資源、激盪更多的想法，一定能為台灣高等教育開啟更多的可能性，打造台灣高教史開創跨界、嶄新的局面。

興大總校長薛富盛則指出，台灣國立大學系統是目前台灣規模最大樣態最多元的大學系統，下學期即可推動11所學校的「跨校輔系及雙主修」、名人講座等六大主題。此外，針對落實2030雙語國家政策發展，提升台灣的國際競爭力，並鏈結社會及產業，由系統推動計畫的交流整合，達到推動聯合國永續發展的目標，在國際推動「國際迴圈計畫」，培養國際大使，開拓學生國際視野。