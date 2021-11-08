台中市西屯區台中工業區大立光第三廠房新建廠區8日上午9時44分驚傳一起工人從高處墜落工安意外，腹部遭鋼筋穿刺，警消獲報後，受傷的工人當場無生命徵象，立即由工業區消防隊送往台中榮總醫院搶救仍不治，是否涉及工安疏失，警方回報勞檢單位進一步調查。

台中市西屯區台中工業區安28路8日上午9時44分驚傳一起工人從高處墜落工意外，腹部遭鋼筋穿刺。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中工業區一家精密光學業者興建的第三廠房新建工程」，今日上午發生工人在工地施工時因跌倒造成部插到鋼筋，承攬的營造公司表示，56歲江姓工人，疑似於地下室作業時不慎失足跌倒致拆模預留口鋼筋穿刺，送往台中榮總醫院急救不治死亡。

警方表示，上午9時40分獲報這工安意外，9時50分到場，發現年約卅多歲的傷者，疑似高處墜落、腹部穿刺傷，使用鋸切割鋼筋條進行救助；10時05分協助傷者脫困，後續消防人員協助搬運傷者至一樓交由工業區91處置送台中榮總醫院救治。

台中市勞動檢查處表示，已派員實施檢查，如查有違反《職業安全衛生法》部份，將予以停工改善，並處3萬以上，30萬元以下罰鍰。