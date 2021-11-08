大聯盟2021年金手套獎在8日揭曉，國聯中區豪強紅雀隊成為最大贏家，6人入圍居然有5人獲獎，刷新大聯盟紀錄。紅雀的入圍者僅有老鐵捕莫里納（Yadier Molina）落馬，不過莫里納已經拿過9次了，他最後一次獲獎在2018年。美聯的金手套平均分布在太空人、運動家、皇家的野手，共有6人是首度獲獎。太空人和運動家都是強隊，皇家是好不容易走出連續兩年百敗的頹勢。

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國聯金手套獎得主

一壘手：戈史密德（Paul Goldschmidt）紅雀，第4次

二壘手：艾德曼（Tommy Edman）紅雀，首度獲獎

游擊手：克勞佛（Brandon Crawford）巨人，第4次

三壘手：阿瑞納多（Nolan Arenado）紅雀，9連霸從沒輸過，4次白金手套

左外野：泰勒歐尼爾（Tyler O'Neill）紅雀，第2次

中外野：貝德（Harrison Bader）紅雀，首度獲獎

右外野：杜瓦（Adam Duvall）馬林魚／勇士，首度獲獎

捕手：斯托林斯（Jacob Stallings）海盜，首度獲獎

投手：佛里德（Max Fried）勇士，第2次

美聯金手套獎得主

一壘手：葛瑞奧（Yuli Gurriel）太空人，首度獲獎

二壘手：西曼（Marcus Semien）藍鳥，首度獲獎

游擊手：柯瑞亞（Carlos Correa）太空人，首度獲獎

三壘手：查普曼（Matt Chapman）運動家，第3次，2次白金手套

左外野：貝寧坦迪（Andrew Benintendi）皇家，首度獲獎

中外野：麥可泰勒（Michael A. Taylor）皇家，首度獲獎

右外野：賈羅（Joey Gallo）遊騎兵／洋基，第2次

捕手：墨菲（Sean Murphy）運動家，首度獲獎

投手：凱寇（Dallas Keuchel）白襪，第5次

「白金手套」設立於2011年，將由兩個聯盟的金手套得主之中再各自選出1位。今年得獎者還未出爐，阿瑞納多是近年的白金手套4連霸。