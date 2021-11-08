大考中心今天公布111學年高中英語聽力測驗第一次考試的成績，約10萬名考生中，得A者占20.38％，較過去4年（107至110學年）平均20.39％下降0.01個百分點；得F者有7.52％，較過去4年平均6.39％增加1.13個百分點。

111學年英聽第一次測驗10月23日舉行，共10萬0449人報考，缺考人數1981人，缺考率1.97％，較去年的1.74％提高0.23個百分點。至於違規則有1016件，其中936件（占92.1％）則是未帶有效證件，將被扣1題分。

高中英聽測驗成績由高至低依序分為A、B、C及F等4級，有效使用期限是3年，可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。以111學年申請入學為例，50個校系採計英聽成績，其中15個校系要求A級，如台大外文系；另有33校系要求達B級，2校系要求達C級。

大考中心副主任鄭中平表示，這次考試經測驗等化程序後，所有到考考生9萬8468人，得A級者有2萬0064人、占20.38％；得B級有3萬6522人、占37.09％；得C級有3萬4477人、占35.01％；得F級有7405人、占7.52％。

到考考生中，男生占48.97％，女生為51.03％，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

鄭中平說，這次考試與前4學年度平均相較，各等級人數百分比差異不大，其中A級與F級等級人數百分比介於5學年度間，顯示效度和信度都符合測驗目標。

鄭中平表示，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型，每

一種題型配分相同。對得A等級考生來說，5項得分率皆達9成以上，其中以長篇聽解近9成7最高；對得F等級考生來說，圖片聽解得分率為3成4，而其他4項得分率為2成以上。

大考中心提醒，111學年度高中英聽第2次考試將於今年12月11日舉行，11月10日至11月16日受理報名，逾期不受理補報名或繳費，並不得參加考試。