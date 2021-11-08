日本列車又出事，一名69歲男子今（8）日上午在九州新幹線上的一部列車上縱火燃燒座位，所幸火勢隨即被撲滅，並未造成人員傷亡，日本警方隨後逮捕縱火男子，他供稱是在模仿10月底東京京王線電車上的縱火案。

日本朝日新聞報導，日本當地時間上午8時45分，一名男子在從熊本開往新八代車站的九州新幹線列車「櫻花401號」上縱火。

JR九州表示，這輛列車一共有8節車廂，約載有140名乘客，上午第3節車廂突然警鈴聲大作，列車因此緊急停車，售票員上前往查看後發現車廂冒煙，隨即撲滅火勢。

據悉一名JR九州員工制服了嫌犯。熊本縣警方隨後在新八代車站逮捕69歲嫌犯三宅清，警方懷疑他先在車廂地板噴灑易燃液體，隨後用打火機點燃，車廂地板被燒得焦黑。

所幸這起事故並未造成人員傷亡，九州新幹線後續也恢復通行，不過事故也造成約50輛列車延誤。

據日本放送協會（NHK）報導，男子接受調查時供稱，是在模仿萬聖節當天，疑似扮成小丑的男子在東京京王線電車上縱火的事件。