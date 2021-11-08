貨運需求旺盛，中菲行(5609)10月營收首度突破40億元，來到40.71億元，再創歷史新高，年增達111.2％，累計前10月營收297.88億元，年增61.8％。

空運部分，空運進入第4季傳統旺季，單月營收達22.4億元，年增72.9％，營收占比55％；海運依舊塞港、缺櫃，在供給嚴重匱乏下，中菲行持續調配艙位，單月營收17.13億元，年增227.8％，營收占比42.1％；合同物流1.18億元，年增7.5％，營收占比2.9％。

累計前10月營收297.88億元，年增61.8％。空運營收158.61億元，年增33.2％，占營收比重53.2％；海運營收128.04億元，年增138.5％，營收占比43％；合同物流營收11.23億元，年減1％，營收占比3.8％。

由於歐美國家強勁的進口需求，帶動亞洲出口歐美長程航線及亞洲區間供應鏈物流活動增長，第四季隨疫情緩和，企業復工加緊生產出貨，預期海、空運依舊呈現吃緊情況，貨攬業第4季營運將維持高檔水準。