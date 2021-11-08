亞太電(3682)高層換血，今(8)日最新宣布，現任總經理黃南仁屆齡退休，於11月8日卸任總經理乙職，新總經理由董事長陳鵬先生兼任。

針對此次人事異動，亞太電董事長陳鵬表示，謹代表董事會及公司全體員工，對黃南仁多年來的貢獻深表感謝，其資通訊產業的豐沛經驗，成功帶領亞太電推動創新轉型，肩負承先啟後的重要責任，引領產業革新，創造智慧生活的無限可能。

亞太電表示，黃南仁自2018年3月接任總經理，在任期間多次帶領亞太電信開創嶄新里程，啟動4G、5G事業營運，完成台灣電信史上第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，屢次關鍵的策略合作創造多贏新局，寫下台灣電信產業新頁，為股東、客戶、消費者創造價值，持續擦亮亞太電信「智慧生活」的品牌形象。

新任亞太電董事長兼總經理陳鵬先生畢業於國立成功大學資源工程學系與資源工程研究所，取得碩士學位，曾任職於鴻海精密工業，擔任財務總處主管、亞太電信董事長特別助理、福邦創投/福邦創管顧總經理，和宏齊顧問、五曜公司董事長，擁有豐富的財務、策略投資、電信，以及營運管理經驗，將帶領亞太電信邁向嶄新里程，全力衝刺5G事業。