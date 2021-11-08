大陸監管層仍持續對跨境網路券商施壓，當地官媒近日再度批評如老虎證券、富途證券等跨境網路券商平台屬於無證駕駛的非法金融活動，並認為有資本外流、金融數據洩露等風險。

大陸官媒經濟日報8日發表評論，近年採用「境內網路公司＋境外券商」（或其他境外金融牌照）模式的所謂跨境網路證券公司、跨境理財公司、跨境數位貨幣（數位資產交易平台）、境外股指和貴金屬衍生品交易平台等客戶規模快速增長，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融數據洩露等一系列風險。

官媒批評，此前相關協會的評估發現，包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人資訊收集使用方面存在問題，在個人隱私資訊保護存在風險。

官媒也強調跨境網路金融平台的非法性，報導，目前除合格境內機構投資者（QDII）、「滬港通」等機制外，大陸證券監管部門尚未批准境內外機構提供「跨境炒股」服務。從業務實質看，像老虎證券、富途證券這樣的所謂跨境網路券商業態，在未取得大陸境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用網路平台提供美股、港股交易服務，屬於境內無證駕駛，是典型的非法金融活動。