江宏傑今年7月和福原愛離婚後，正式恢復單身，專心於演藝工作和照顧一雙兒女。近日在實況節目中，他睡到一半忽然遭「女友」敲門突襲，嚇到趕快拿棉被遮只穿內褲的下半身。

江宏傑為節目《全明星觀察中》到宜蘭進行「同居生活」，7日播出最新一集，他正在床上睡得香甜，就被急促的敲門聲吵醒，睡眼惺忪地打開門，發現是《全明星運動會》藍隊領隊錢薇娟，第一時間沒反應過來，定格幾秒後才驚醒，還發出「咩～」羊叫聲，相當可愛。

錢薇娟進門後開燈，打趣地說：「自從情人節過後，我成為他的『女朋友』之後，這是我第一次突襲他。」江宏傑則坐在床上摀臉驚呼：「現在很可怕，我沒有穿褲子耶！」邊說邊拿棉被蓋住下身，錢薇娟還作勢要掀開他被子，嚇到江宏傑拚命求饒。

換好裝後，一夥人在長型餐桌上吃早點，江宏傑發現錢薇娟坐在旁邊，轉頭笑虧對方：「不管在哪旁邊都有你耶，太可怕」錢薇娟幽默地回：「我們是熱搜上的情侶耶！你忘記了」原來今年七夕情人節，江宏傑無預警地在社群平台PO和錢薇娟的嘟嘴合照，甜喊「請祝福我們」，雖然只是開玩笑，仍被部分陸網友吐槽剛離婚就有新歡，罵到上微博熱搜。