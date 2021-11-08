行政院人事總處人事長施能傑今天至立院司法法制委員會進行業務報告並備詢。民進黨立委劉世芳質詢，考試院若因為修憲被廢除，考選部以及銓敘部業務是否能併入人事總處，或是改組合併為人力資源部？施能傑說，修憲他尊重立法院決議，但業務相近的進行統整，技術上不是問題。

施能傑說，他作為行政官員，不便對修憲議題表達意見，尊重立法院的決議。但若從業務上來看，廣義的人力資源管理，只是不同功能而已，要做一個統整，技術上不是問題。

他也強調，這不是誰併誰的問題，不是什麼單位要併入人總，而是應該重新思考人力資源管理，是否修憲他尊重立法院決議，但若在思考調整的話，希望是全部重新組織，而不是誰併誰。

國民黨立委費鴻泰也問施能傑，民進黨喊要廢考監，你覺得考監有很差勁要廢掉？施能傑說，這修憲議題，不適合做任何評論，我以前是學者，現在是行政官員，不該去討論這個。

費鴻泰說，監察院因為有些監委，如前監委陳師孟，政黨色彩太鮮明，人民接受度很低，考試院相對獨立性高一點，他建議不如提高人事同意權通過門檻，從立法院席次過半，提高到四分之三或三分之二，這樣總統提名時要更思考立院跟人民能接受的人選。

費也對施能傑開玩笑說，「像我就認為你適合當考試院長」，施能傑聽完則苦笑。