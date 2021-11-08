塞爾維亞總統武契奇接種第三劑陸製新冠疫苗 11:172021/11/08 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 塞爾維亞總統武契奇。（環球網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據俄羅斯衛星網報導，塞爾維亞總統武契奇7日接種第三劑中國製造的國藥疫苗，並在社交媒體公佈照片，敦促公民更積極地接種新冠疫苗。 武契奇於今年4月接種了第一和第二劑國藥疫苗。武契奇感謝醫護人員的努力，說這次接種「甚至都沒有打針的感覺」。目前塞爾維亞全國超過54％的人口接種了新冠疫苗。 自購59.4萬劑「即期AZ」 藥師曝3大疑問 網安趨勢預測 Deepfake和加密貨幣成網路犯罪分子新武器 #接種 #武契奇 #塞爾維亞 #新冠疫苗 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 登國際期刊 高端新冠疫苗可抗變異株 04:102021/11/08 產業．科技 銀行高階經理打AZ慘變植物人 家屬怒控：被當垃圾踢 08:392021/11/08 生活 「小言承旭」打疫苗吃全餐 曝第二劑接種真實反應 23:092021/11/07 娛樂 美國逾百人企業強制打疫苗暫緩 官員仍捍衛決策 03:412021/11/08 國際 長庚第3劑混打試驗 2周內開打 04:102021/11/07 生活新聞 國戰會論壇》蔡英文「兩國論」 兩岸敵對升溫難解（柳金財） 08:412021/11/08 海納百川 操盤心法－Fed縮減購債 台股表現向上 04:102021/11/08 證券．權證 打BNT後注意2大症狀 醫曝這舉動是玩命行為 21:162021/11/07 生活 內資軋外資 借券回補潮蠢動 04:102021/11/08 財經要聞 AZ效期爭議 指揮中心應公開合約 04:102021/11/08 生活新聞 自購59萬劑AZ效期只剩24天 莊人祥親曝原因 14:212021/11/07 生活 兩岸熱門新聞 史話》蔣經國放手民進黨組黨的陽謀──解讀郝柏村回憶錄之7（龍城飛） - 兩岸史話 - 言論 兩岸恢復航點恐不易 載客少8成 牽動政治敏感神經 官員不樂觀 旅遊業者哀嚎 - 焦點新聞 - 旺報 神舟十三號太空人首次出艙成功 三人緊緊擁抱 王亞平太空行走 中國女性第一步 - 兩岸 共軍殲16D投入實戰化 與殲20搭配效果翻倍 - 兩岸 之江閩江風頭不再 鄂晉豫異軍突起 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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