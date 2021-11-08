據俄羅斯衛星網報導，塞爾維亞總統武契奇7日接種第三劑中國製造的國藥疫苗，並在社交媒體公佈照片，敦促公民更積極地接種新冠疫苗。

武契奇於今年4月接種了第一和第二劑國藥疫苗。武契奇感謝醫護人員的努力，說這次接種「甚至都沒有打針的感覺」。目前塞爾維亞全國超過54％的人口接種了新冠疫苗。