南韓知名歌手金鐘國，有著與魁梧身形相反的輕柔歌聲，而更為亞洲觀眾所熟知的，是他身為超人氣綜藝《Running Man》班底，一身發達肌肉與驚人體力，讓他成為節目中不敗的「能力者」，不料近日他竟遭歐美知名健身網紅Greg Doucette質疑「用藥養肌肉」，金鐘國昨(11/7)正面給出回應，放話若有需要「我願意接受世界上所有檢查」，且也已經採取實際行動自清。

事情起因是Greg Doucette在10月底上傳了影片，砲轟對象是以健美身材聞名的金鐘國，Greg直接表明45歲的男人，男性賀爾蒙肯定比不上25、35歲的男性，金鐘國如今的身材不科學，Greg肯定地表示：「如果有人拿槍抵住我腦袋問：『他是自然的嗎？』，我會說：『他有吃藥』」，還暗指45歲如果沒用藥的話，「要有像金鍾國那樣的身材很難」。

而金鐘國在11/4已先發布一支影片回應，表示自己就是靠著堅持跟信念，男性賀爾蒙指數在這年紀還有9.24，坦言這數字比2年前稍低，但仍是相當不錯，值得炫耀，也相信每個人都能做到，這支影片雖沒點名Greg Doucette，但被認為是在回應用藥指控。

金鐘國出示接受檢查的照片。(翻攝自YT頻道김종국 GYM JONG KOOK)

如今金鐘國又特地發文，直接明指回應用藥傳聞，表示本來想一笑置之，拍個短片或簡單講兩句就算了，但事情鬧上了新聞，他仍打趣說道：「身為Youtuber初心者，可不能錯過這麼有趣的話題啊」，他表示若有需要，他願意接受世界上所有檢查，他在發文當天就先去做了一個了，還說若大家有知道什麼具公信力的檢驗單位，請不吝推薦給他，他自己是知道有某些項目是只有運動員資格者才能做的，為此還一度考慮去註冊這個職業。

金鐘國更放話：「我就要讓他看看，在他們那邊不吃藥就做不到的事情，在韓國這邊誰都能做得到」，文內除了貼出接受檢查的照片外，金鐘國還引用了電影《暗黑新世界》劇照，用了裡頭的經典台詞：「我給你們跳個刀舞吧！」，高EQ幽默回應用藥指控。