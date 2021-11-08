終於進入雙11的高潮，電商業者紛紛使出渾身解數來搶客，Yahoo奇摩購物看準今年自雙11暖慶開跑後，首日流量及業績皆雙雙成長，而且透過行動APP下單的用戶數更達翻倍漲的成長，而從即日起到11日當天，「11.11瘋搶購物節」正慶也正式熱烈開跑，祭出新一波5大超殺優惠以外，當中還有全新升級版的Yahoo聯名卡卡友高額回饋，更有機會抽「影音大富翁」等活動。

Yahoo奇摩購物中心推出歐系精品大牌優惠下殺，滿2件再打95折；BURBERRY素面拼接格紋對開六卡短夾，原價1萬600元，特價7999元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

今年Yahoo奇摩購物的「11.11瘋搶購物節」正慶就將祭出狂撒破億折價券、旗艦品牌推天天超級品牌日瘋搶1折起、天天免運優惠以外，更帶來了滿萬最高達46%的驚人回饋，而且消費滿1111元即加碼再抽KKTV影音免費觀看1111天；Yahoo奇摩電子商務業務部副總裁蔡伯璟就表示，因著Yahoo奇摩APP擁有百萬活躍用戶，因此在風格選品頻道特別打造了「雙11快閃店」推獨賣商品之餘，「我們今年更運用科技力，推出全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動節目，打造沉浸式購物體驗。」

Yahoo奇摩購物中心的PORTER在雙11當天推出全館7折起、結帳再89折優惠；PORTER玩色潮流ROOK輕量斜背包，原價2650元，特價1790元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

另外更觀察到，自2016年攜手中國信託引領台灣電商首推Yahoo聯名卡後，發現Yahoo聯名卡卡友消費力相當驚人，平均消費次數為一般消費者的1.3倍，消費金額更有雙倍之多，因此今年特別再打造電商首張最高卡等鈦金商務聯名卡，從暖慶推出後、帶動單日聯名卡申請量攀升9倍，可是再創下又一里程碑；全新的商務鈦金卡將推出可愛活力的Yahoo奇摩吉祥物阿虎「衝衝車」版本，以及簡約風格的「尊爵黑」版本，在雙11的正慶期間均享高額回饋優惠，讓消費者越刷越划算。

Yahoo聯名卡今年全面升級，強勢推出領先台灣電商的商務鈦金卡，共有「衝衝車」（見圖）以及「尊爵黑」兩版本，均搭載超高回饋優惠。（Yahoo奇摩提供）

為了感謝疫情期間及雙11特別辛苦的物流士，今年也推出了期間限定的創意物流箱，消費者掃描物流箱上的QR Code，即能表達對物流人員的謝意，再有機會抽萬元電視，而發揮創意上傳致敬照片或影片到Yahoo奇摩購物粉絲團，前100名參加者更可獲得888點購物金，最高人氣者的前11名，更將獲得總額88萬購物金大獎，讓物流人員及消費者都能開心渡過雙11。

Yahoo奇摩購物中心推出獨家專案機優惠，ASUS X415MA 14吋筆電，原價1萬4900元，特價1萬1900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心推出德國BRITA Mypure Pro X6 超微濾專業級淨水系統（含安裝費），原價2萬8570元，特價1萬7850元，下單送Siroca電火鍋，明（9日）限定加碼送24cm Tefal法國特福鍋。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的CLINIQUE倩碧推出全館9折、滿2000再折200；水磁場買1送1狂歡組，原價3300元，特價1650元。（Yahoo奇摩購物中心提供）