18歲女星奧莉維亞（Olivia Rodrigo）從迪士尼系列影集《歌舞青春：音樂劇》出道，今年她也跨足樂壇發行專輯，正式多了歌手身分，圈了無數死忠粉絲，身材火辣的她也時常在IG分享性感照，日前她上傳一張身穿藍色晚禮服的照片，大開深V的模樣讓粉絲血脈賁張。

奧莉維亞的五官精緻深邃，還擁有一頭黑髮，全是因為她的父親是菲律賓裔，媽媽則是德國和愛爾蘭混血，今年多了歌手身分後，也獲得MTV Video Music Awards肯定，拿下新人獎、年度歌曲、年度表演等獎項，人氣還在不斷攀升，如今已經有將近2000萬粉絲追蹤。

日前奧莉維亞曬出一張身穿藍色禮服的照片，只見她戴上金髮假髮，多了瀏海又變成短髮，整體造型讓人耳目一新，禮服是綁帶設計，加上大開深V，遮不住她的傲人上圍，東西半球全見客，絲質材質也讓禮服緊緊貼在她火辣的身材，凸顯出性感S曲線。

事實上，奧莉維亞被封為美國最強新人，日前出席奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures Museum Gala）公開活動，以一襲黑色禮服現身，當時禮服胸前挖洞的設計火辣指數爆表，頓時打敗同場的女神卡卡、荷莉貝瑞，成為全場焦點。