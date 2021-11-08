兩岸局勢升溫，若台海有天開戰，外界關注美軍是否會出兵協助，對此，前綠委沈富雄表示，美、中還不想相互毀滅，台灣何苦與對岸玉石俱焚，且若美國和台灣真的戰敗，等於美國的第一島鏈出了一個大破口，這是難以想像的殘局。

沈富雄今（8日）在臉書發文表示，台海出事，美國會不會出兵來援？超過半數的台灣人認為會，但沈富雄又指出另一個問題，國軍要撐多久，美軍才會到達？答案不一而足，不管是撐3天、5天或一周，沒問的是美軍登岸以後，仗怎麼打？

沈富雄接著分析戰況，認為如果是小贏，台灣是不是帶著美軍去厦門受降？如果是大贏，去北京受降，乘機完成復國大業？這些當然都是匪夷所思；要是輸了，美軍撤走，台灣除了台積電那座神山，剩下的將是滿目瘡痍，一片廢墟，前總統馬英九和北京的「首戰即終戰」就是這個意思。沈直言，美國的第一島鏈出了一個大破口，這個殘局同樣難以想像，「贏不得，更輸不起的戰爭，是人類史上少有的悲劇」。

對於美國軍方口口聲聲所說的台灣應有的「自衛能力」，沈富雄指出，不宜擴大想像成台海的「腥風血雨」，大不了應視為在這一場美、中爭霸戰中，台灣不要變成北京順手到口的一碟小菜；沈稱，多數台灣人有足夠的智慧認為台海不會有事，這裡此刻緊繃得恰到好處，不容出事，連擦槍走火也不可以，否則「首戰即大戰」，豈是「終戰」而已。在全球反中聲中，沈富雄提醒，美國國會有人急著要把台灣武裝成豪豬的加強版，這對獨派是短多，對台灣卻是長空。