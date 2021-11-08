宜蘭縣長林姿妙日前對重啟核四公投案表達「沒有安全就沒有商轉」的立場，儘管讓縣民叫好，但仍引發國民黨內議論，今天（8日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢時，議員關注重啟核四立場時，林姿妙立場不變，但在反萊豬等公投案，林姿妙與黨內同一口徑，強調為了縣民健康，她是反萊豬、反萊克多巴胺。

縣議員林岳賢質詢時說，如果台灣缺電，連最引以為傲的護國神山台積電都可能出走，還牽涉到民生經濟，如果缺電造成電費增加，估計每一戶增加電費是3萬到4萬元；縣長對重啟核四的立場應該等公投過了再說，同意票多，我們就應該支持，如果公投沒過，我們也支持，一切要以民意為依歸。

對此林姿妙回應，沒有安全就沒有商轉，為了宜蘭縣民的健康，我們不分藍綠一起努力，對於我們的安全要排第一位，核四沒有安全，就沒有商轉。

議員楊弘旻也質詢林姿妙對反萊豬、公投綁大選公投案的立場，要林姿妙明確表態。對此林姿妙說，縣府的立場是反萊豬、反萊克多巴胺，但不是反美豬；她是支持公投綁大選，如果訓練好選務人員，相信選務工作會順遂。