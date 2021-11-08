因應後疫情時代消費者訂購型態的轉變，台灣達美樂宣布，自即日起將外送費調降為0元，讓外送服務更為廣泛便民，協助消費者解決用餐問題。

達美樂表示，最新市調顯示，近年來台灣的個人餐點市場在疫情加持，以及外送平台的成長下有非常明顯的增長。越來越多忙碌的消費者由於沒有時間做飯，轉而尋找快速且價錢合理的餐點。為了因應此市場需求，台灣達美樂全台156家門市的外送費將調降為0元，提供消費者更自由，更具有競爭力的外送選擇。

達美樂指出，疫情改變了生活模式，消費者線上平台下單並要求外送的需求被大幅提高。做為披薩外送先趨品牌，結合網購跟外送正是達美樂的拿手絕活。而今年5月疫情較嚴重至今，達美樂整體網購及外送訂單成長將近3成，資料顯示單人及小單價的需求量也較以往提高20％。後疫情時代，這樣的趨勢並未被趨緩，絕大多數消費者已習慣這樣的行為模式，因此，達美樂即時調整策略以更符合市場變化及消費者需求，全面打開外送限制，協助民眾解決備餐的問題。

即日起全台達美樂門市調降外送費為0元，不論是199元的「個人獨享餐」（ 6吋披薩+烤翅+罐裝可樂)， 或是「派對套餐」（4個大披薩+2瓶大可樂)，達美樂均持續提供專業的快、熱、送服務，讓消費者真正享受到美味、輕鬆又安心的披薩體驗。

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