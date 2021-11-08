2021年突尼西亞線上國際工程與科技節今天舉行頒獎典禮，我國選手馬偕醫學系張竣為、台大資工系陳竹欣、北醫大醫學系李芊葳、桃園市私立育達高中翁立恩、桃園市立內壢高中余書帆同學、台北市明倫高中葉軒佑等人，共3件作品獲得2金1銀，成績出色。

突尼西亞國際工程與科技節為非洲最大型的科學賽事，於11月5日至7日於線上辦理。本年度有211件作品，來自34個國家、約316名學生參與。我國是由國立台灣科學教育館自「2021臺灣國際科學展覽會(TISF)」選拔代表來參加比賽。

我國代表隊中，張竣為及陳竹欣獲得金牌，作品為《圓例覺醒》，主要在研究n維空間中特殊圖形的n＋1組線段比例的乘積。透過高中課綱內的向量，就能探討出乘積的上界和下界，而在二維平面時，甚至利用向量和反演兩種不同方式來進行探討。

李芊葳獲得銀牌，作品為《Solar Powering Day and Night with Boxed Micro-Biosphere》，發展出結合數種能彼此共生且能產電的微生物來建構一種生物太陽能電池，特色是藉由建立密閉式的生態循環系統，使這種生物電池能夠在不添加培養基的情況下，長時間維持日夜穩定發電。

翁立恩、余書帆及葉軒佑獲得金牌，更獲選為TOP40中的台灣代表作品，作品為《愛的約束-鼻胃管自拔監控暨約束手環》，為改善問題台灣醫療通報事件之首的鼻胃管脫落，設計一款照護輔助手環，藉由EMG Sensor 來偵測手指動作，搭配3組感應距離不同的RFID讀取器，來偵測手部與鼻胃管接頭距離，可以避免患者面臨二次插管的危害、減輕照護者及護理人員的負擔，是長照時代的重要幫手。

科教館長劉火欽表示：「在突尼西亞工程與科技節中，我國代表學生共獲得二金一銀的好成績，展現科學研究及問題解決的能力，評審們不僅給予肯定，也很期待作品的未來應用。」