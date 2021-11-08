近日不斷發布聲明稿或澄清稿的高雄鋼鐵人，面對外界繼續影射球隊擁有中資涉入問題，8日凌晨再次發布聲明稿澄清，強調球隊董事長黃哲寬所就任的香港無極資本並未投資，更指名某媒體未經求證，就直接刊登新聞，也讓13日就要舉辦鳳山主場熱身賽的高雄鋼鐵人更加受到矚目。

以下是高雄鋼鐵人聲明稿內容，「鋼鐵人球團針對今日上報報導，我們深感遺憾。該媒體在刊出前並未向球隊善盡查證之責任，導致不實報導，以下為球團之正式聲明：

1.目前黃董事長他所就任的香港無極資本並未投資球隊，球隊黃董事長目前是香港無極資本任職，也並無關聯。該媒體聲稱經過求證，但球團辦公室並未接到任何他們正式詢問，我們鄭重提出抗議。

2.籃球事業在台灣並非營利事業，股東們投入全憑熱情公益支持。球團的運營除了球員、教練、運營團隊辛苦耕耘外，更離不開資金的支持。該媒體所敘述的增資合約，現有股東並不同意限制股東之間的交易，也並未想限制未來增資只能限於某些人，我們提倡的是能讓更多想投入參加籃球事業的個人或企業都能自由的投入。該理念和部分舊股東理念有所差異，導致合約和注資最後並未能順利完成。

3.民間響應政府投入體育產業本該是共襄盛舉的事，更多的資金投入能給球員和產業鏈帶來整體的提升，在每年需要投入大量資金的情況下如非是對籃球有所熱情，很難有如此投入。台灣籃球事業在P. LEAGUE+成立以來，帶起台灣職業籃球的快速發展，更是成為體育界的台灣亮點。

希望各界能將目光焦點多投注於籃球本身，將資源放在球員和相關產業鏈上。球團後續也會擴大投資，經營由專業經理人來進行管理，對於股東間相關的立場差異意見不同，浪費社會資源，再次向大家道歉。

4.關於媒體不停影射中資抹黑問題，球團再度表達非常遺憾。我們相信政府各部門早已在第一時間啟動調查，我們也全力配合政府公正查證作業。希望政府能盡快公布審查結果，還我們一個名譽的清白。同時，我們對於一切非事實的聲譽損害，都保留法律的追訴權。

目前球隊熱身賽票銷售情況很理想，感謝高雄的球迷沒有因為新聞的紛紛擾擾而被影響，我們也會持續努力回報球迷的期許，鋼鐵人球隊將會持續秉持鋼鐵般的意志，繼續前行。」